Саратовцам рассказали о налоговом сервисе в МФЦ

В саратовских МФЦ жителям региона доступны 23 сервиса Федеральной налоговой службы.

Получить любую из этих услуг можно как лично, так и через доверенного представителя. На территории области работают 45 точек многофункциональных центров.

Только за первый квартал 2026 года граждане обратились за налоговыми услугами более 12 тысяч раз.

Абсолютными лидерами стали выписки из ЕГРН о постановке на налоговый учёт — их запросили 4401 человек, что составило 36 процентов от общего числа обращений. Чуть меньше, 4147 заявок (34 процента), подали декларации 3-НДФЛ в бумажном виде.

Ещё 1905 человек (16 процентов) занялись регистрацией бизнеса — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств.

Подключиться к личному кабинету налогоплательщика решили 450 обратившихся (4 процента), а заявления на льготы по имущественным налогам подали 384 человека (3 процента). В региональных властях подчёркивают, что работа через сеть МФЦ делает получение госуслуг значительно более удобным и доступным для населения.

Алиса Эай