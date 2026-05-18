В Саратовской области за неделю подорожало только дизельное топливо — на 15 копеек

За прошедшую неделю, с 5 по 12 мая, в Саратовской области изменилась цена только на дизельное топливо. Бензин всех популярных марок остался в прежней стоимости, сообщает Росстат.

Литр АИ‑92 по‑прежнему стоит 62,99 рубля, АИ‑95 — 67,68 рубля, АИ‑98 — 92,88 рубля. А вот дизельное топливо подорожало на 15 копеек: теперь его средняя цена составляет 74,87 рубля против 74,72 рубля неделей ранее.

Снижение цен на бензин зафиксировано лишь в трёх регионах России, сильнее всего — в Ямало-Ненецком автономном округе.