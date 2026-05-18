На саратовском ипподроме стартовал 168-й летний беговой сезон: разыграно шесть призов

16 мая на Саратовском ипподроме дали старт 168-му летнему беговому сезону. Любители конного спорта увидели зрелищные соревнования, в ходе которых разыграли шесть призов. Заместитель министра сельского хозяйства области Алексей Молчанов вручил награды победителям.

Приз в честь открытия летнего сезона достался наезднику 1-й категории Ольге Поляковой на жеребце орловской породы Подснежнике. «Весенний приз» завоевал Дмитрий Малюстов на темно-сером Угольке. «Первомайский приз» взяла мастер-наездник Наталья Соколова на американском жеребце Майбахе.

Также вручили призы в честь Дня Победы и участников СВО. Забег на «Приз Морского Прибоя» выиграл Андрей Зибарев. Алексей Молчанов отметил, что ипподром входит в десятку лучших в России: за время работы здесь испытали более 16 тысяч рысаков, а в прошлом году установили 1 всероссийский рекорд и 24 рекорда ипподрома.