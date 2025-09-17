В Саратовской области за неделю сентября ОРВИ заболели почти 13 тысяч человек

В Саратовской области наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, за неделю с 8 по 14 сентября зарегистрировано почти 13 тысяч случаев, что на 58% больше, чем на предыдущей неделе.

В регионе активно проходит вакцинация против гриппа. На данный момент поступило 662 тысячи доз вакцины, прививки сделали уже более 279 тысяч человек, из них 133 тысячи — дети.

Ведомство напоминает, что бесплатная вакцинация доступна в медучреждениях области. Своевременное проведение прививочной кампании и формирование коллективного иммунитета помогают сдерживать распространение гриппа и ОРВИ.

Ольга Сергеева