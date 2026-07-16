В Саратовской области за неделю средняя цена на АИ-92 выросла сразу на 3 рубля

В Саратовской области продолжается рост цен на топливо.

По данным Росстата за период с 7 по 13 июля, в Саратовской области зафиксировано повышение стоимости нефтепродуктов.

Средняя стоимость литра бензина всех марок составила 77,04 рубля (неделей ранее — 73,75 рубля). АИ-92 подорожал до 74,69 рубля (было 71,6), АИ-95 — до 79,09 рубля (было 75,16). Цена на АИ-98 осталась прежней — 107,88 рубля за литр.

Дизельное топливо также продолжило дорожать: средняя цена достигла 87,51 рубля против 83,33 рубля на прошлой неделе.

Напомним, с конца июня в регионе сохраняется дефицит топлива. В Саратовской области действуют ограничения на розничную продажу бензина, которые недавно продлили до стабилизации ситуации.

Ольга Сергеева