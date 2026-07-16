Под Саратовом студент нашел раковину моллюска возрастом почти в 100 миллионов лет

На Утёсе Степана Разина нашли доисторическую раковину древнего моллюска.

Студенты и преподаватели СГУ обнаружили окаменевшие останки на Утёсе Степана Разина. Заведующий кафедрой метеорологии Максим Червяков сообщил, что один из участников экспедиции заметил в меловых отколах крупный фрагмент раковины — около 20 сантиметров.

Учёный предположил, что это часть раковины иноцерамы — гигантского двустворчатого моллюска, обитавшего в морях мелового периода. Возраст пород в этом районе оценивается в 90–100 миллионов лет. Верхний слой обрыва толщиной 20–30 метров практически полностью состоит из мела.

«Когда-то этот моллюск жил, питался и нашёл вечный покой, а мы спустя десятки миллионов лет его фотографируем», — прокомментировал Червяков.

Иноцерамусы были широко распространены в своё время, их раковины помогают учёным определять возраст геологических слоёв. По словам исследователя, подобные находки на Утёсе не редкость, но каждый раз вызывают неподдельный интерес.

Ольга Сергеева