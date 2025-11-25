В Саратовской области за неделю зафиксирован резкий рост ОРВИ перед зимой

Эпидемиологическая обстановка по ОРВИ в Саратовской области ухудшилась.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в ноябре 2025 года в Саратовской области зафиксирован значительный рост числа случаев ОРВИ. За отчетную неделю с 17 по 23 ноября было зарегистрировано 12 453 случая заболевания, что на 13% превышает показатели предыдущей семидневки.

В областном центре ситуация вызывает еще большее опасение: прирост заболеваемости в Саратове достиг 16%, а общее число заболевших горожан составило 5 082 человека.

Специалисты отмечают, что в регионе циркулирует широкий спектр респираторных вирусов. Наряду с вирусами гриппа активность проявляют и другие возбудители острых респираторных инфекций.

Ольга Сергеева