В Саратовской области за полгода на 2,5 тысячи чиновников потратили 1,4 млрд рублей

В Саратовской области обнародованы данные о численности и содержании госслужащих за первое полугодие 2026 года.

Согласно информации регионального минфина, среднесписочная численность чиновников составила 2 467 человек, а расходы на оплату их труда с начислениями достигли 1,4 миллиарда рублей. В среднем выходит в месяц около 100 тысяч на человека.

При этом число сотрудников областных государственных учреждений (интернатов, детдомов, служб спасения и др.) оценивается в 80 765 человек, на содержание которых направлено 31,2 миллиарда рублей.

Примечательно, что эти данные публикуются на фоне ранее озвученных планов губернатора Романа Бусаргина о сокращении штата чиновников на 10%. Соответствующее постановление было подписано еще в марте, а сокращение должно пройти в два этапа — до 1 мая и до 1 сентября 2026 года.

Ольга Сергеева