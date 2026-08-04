Саратовцам рассказали о нововведении с оплатой услуг ЖКХ без комиссии

С 1 июля 2024 года оплачивать ЖКУ без банковской комиссии могут только отдельные льготные категории граждан, напомнила адвокат Надежда Борзенко в интервью RT.

В перечень вошли пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены многодетных семей и родственники погибших участников ВОВ — при условии документального подтверждения статуса.

Эксперт подчеркнула, что освобождение от комиссии не зависит от права собственности на квартиру, а определяется исключительно принадлежностью к льготной группе. При этом льгота не отменяет комиссию автоматически — перед платежом рекомендуется уточнять условия в своей управляющей компании или банке.

Ольга Сергеева