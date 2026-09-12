В Саратовской области за возгораниями следят 40 видеокамер «Лесохранителя»

В Саратовской области 80% лесного фонда охвачено видеонаблюдением для защиты от пожаров.

В регионе выстроена современная система противопожарного мониторинга. О ходе пожароопасного сезона рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.

По его словам, в области действует целый комплекс мер по защите лесов от пожаров. В первую очередь это профилактические противопожарные мероприятия, направленные на снижение количества возгораний, а также лесопожарный мониторинг, контроль за ситуацией в пожароопасный период и тушение лесных пожаров. Важную роль играет межведомственное взаимодействие со всеми заинтересованными структурами и муниципальными районами.

Серьёзным подспорьем в защите лесов стали современные технологии. Как отметил глава минприроды, крайне важно обнаружить возгорание на ранней стадии, чтобы избежать тяжких последствий. За последние годы в регионе установили 40 видеокамер системы «Лесохранитель». Они в автоматическом режиме определяют задымление, возгорание и его координаты. Затем через диспетчерскую службу поступают сообщения, и лесопожарные формирования выезжают на место. Чем быстрее обнаружен пожар, тем меньше затраты на его тушение и, главное, меньше ущерб для леса и природы.

Кроме того, в области работает система дистанционного космического мониторинга Рослесхоза. Со спутников диспетчеры получают информацию о термоточках в лесах и на прилегающих территориях. Эти сигналы отрабатываются, и при необходимости пожарные команды выезжают для локализации и ликвидации возгораний.

На сегодняшний день 80% лесного фонда региона уже охвачено видеонаблюдением. В основном это самые горимые участки леса, где находятся хвойные насаждения, особенно хвойные молодняки.

Планы по укреплению системы мониторинга также озвучены. В текущем году в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным, будет приобретено ещё 10 видеокамер. В следующем году закупка необходимого оборудования, как ожидается, полностью завершится. Всего будет установлено не менее 60 камер, что позволит полностью охватить весь лесной фонд видеонаблюдением.

Ольга Сергеева