В Саратовской области зафиксировано 1000 обращений граждан по дорожным вопросам с начала года

Жители региона направили в областной Миндорожхоз 1000 обращений через систему «Инцидент Менеджмент» и платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Большинство заявлений касались:

Дефектов асфальтового покрытия (оперативно передаются подрядчикам);

Планов ремонта дорог.



Шестилетняя дорожная программа

Разработана в рамках нацпроекта «Инфракструктура для жизни». Цель — довести долю дорог в нормативном состоянии до 60% к 2030 году. Списки объектов на ремонт формируются ежегодно осенью и зимой.

Ремонт трассы «Свободный — Бегуч» ускорен

После обращений жителей, жаловавшихся на опасную дорогу к школе в с. Шняево (включая перевозку детей из Пензенской области), подрядчик согласился отремонтировать 5,2 км проблемного участка в 2025 году вместо запланированного 2026 года. Ранее в этом сезоне уже начат ремонт 7,5 км трасс.