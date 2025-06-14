Саратовский сектор предпринимательства прибавил 3,1% с начала года

В Саратовской области отмечается устойчивый рост предпринимательской активности в 2025 году.

По данным на начало года, количество субъектов малого и среднего бизнеса в регионе увеличилось на 3,1%, что в абсолютных цифрах составляет 2,4 тысячи новых предпринимателей.

Регион демонстрирует стабильные показатели развития бизнеса. Согласно информации министерства экономики области, на сегодняшний день в Саратовской области зарегистрировано свыше 80 тысяч предприятий МСП. По этому показателю регион занимает 6-ю позицию в Приволжском федеральном округе и 22-ю строчку в общероссийском рейтинге.

Положительная динамика сохраняется с прошлого года. Ещё в 2024 году область показала значительный прирост предпринимательской активности — разница между зарегистрированными и закрытыми ИП составила более 3,5 тысячи. Особенно стоит отметить, что по темпам регистрации новых индивидуальных предпринимателей Саратовская область вошла в топ-4 ПФО с ростом 6,9% относительно показателей 2023 года.