В Саратовской области закупили оборудование для реабилитации инвалидов на 23 миллиона рублей

В Саратовской области создана разветвленная сеть организаций для реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Как сообщил министр труда и соцзащиты Денис Давыдов, ежегодно помощь получают около 2000 человек.

Особое внимание уделяется детской реабилитации, включая нарушения опорно-двигательного аппарата и ментальные расстройства. Для жителей отдаленных районов организованы выездные бригады, которые проводят диагностику и консультируют родителей.

Регион активно участвует в нацпроекте «Доступная среда». В этом году на закупку оборудования было выделено около 23 миллионов рублей, которое уже поставлено в учреждения.

Наталья Мерайеф