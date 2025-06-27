В Саратовской области запустили дополнительные рейсы автобусов в районы

На межмуниципальных маршрутах междугородного сообщения № 652 «Саратов (Автовокзал) — Духовницкое» и № 655 «Саратов (Автовокзал) — Ивантеевка» с 29 июня вводятся дополнительные рейсы в пятницу и воскресенье.

Так, автобус по маршруту №652 «Саратов (Автовокзал) — Духовницкое» с автовокзала Саратова будет отправляться в 14:40 ежедневно, по пятницам и воскресеньям – в 09:00. Из Духовницкого рейс будет выполняться в 06:00 ежедневно и в 15:00 по пятницам и воскресеньям.

Автобус по маршруту № 655 «Саратов (Автовокзал) – Ивантеевка» из Саратова будет отправляться в 15:30 ежедневно и в 07:00 по пятницам и воскресеньям; из Ивантеевки – в 06:00 ежедневно и в 16:00 по пятницам и воскресеньям.