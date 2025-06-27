Активисты посетили приют бездомных животных «Верный друг-Саратов»

Активистка партийного проекта «Женское движение Единой России», участница проекта «Жены Героев» Татьяна Кузяева вместе с начальником ОГУ «Саратовская межобластная станция по борьбе с болезнями животных» Сергеем Борисовым, и начальником Южного территориального отдела Управления ветеринарии Правительства Саратовской области — Мариной Астафьевой посетили приют для содержания бездомных животных «Верный друг-Саратов».

«Привезли корм для животных и вместе осмотрели условия содержания питомцев. Обратили внимание какой заботой, их окружают сотрудники приюта. Видно, что здесь работают люди, искренне любящие животных.

Нам показали, как организован процесс: сначала отловленные животные попадают в пункт временного содержания. Там их тщательно обследуют, делают необходимые прививки. И только спустя трое суток, убедившись в их здоровье, животных переводят в питомник, где о них заботятся опытные и любящие сотрудники. Было очень трогательно видеть, с какой нежностью они общаются с каждым питомцем», — рассказала Татьяна Кузяева.