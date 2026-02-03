В Саратовской области запустили горячие линии для проверки платы за отопление

По поручению губернатора Романа Бусаргина в Саратовской области начали работу специальные горячие линии для консультаций по вопросам начисления платы за отопление.

Профильные специалисты помогут жителям проверить правильность начислений в квитанциях и, если будут обнаружены ошибки, дадут разъяснения о порядке перерасчёта.

Для обращений доступны два номера:

8 (8452) 74-00-47 — горячая линия министерства строительства и ЖКХ области.

8 (8452) 27-54-39 — горячая линия Государственной жилищной инспекции.

Инициатива призвана обеспечить прозрачность начислений и оперативно решать спорные ситуации, связанные с платежами за отопление в зимний период.

Алиса Эай