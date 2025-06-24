В Саратовской области завели дело по факту схода семи грузовых вагонов на станции Нефтяная

СК возбудил уголовное дело после схода вагонов в Саратовской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после схода семи вагонов грузового поезда в Саратовской области в мае. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Напомним, инцидент произошел 21 мая на станции Нефтяная — сошли рельсы семь вагонов, повредив полотно и рассыпав зерно. Ущерб превысил 8 млн рублей.