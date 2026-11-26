В образовательных организациях Саратовской области проходит завершающий этап ежегодной межведомственной операции «Чистое поколение — 2026».

Мероприятия стартовали 16 ноября и завершаются 25 ноября, сообщает региональное министерство образования.

За время второго этапа в профилактических акциях приняли участие свыше 250 тысяч школьников и студентов. Программа включала интерактивные беседы, квесты, круглые столы, конференции, марафоны, конкурсы плакатов и рисунков, а также дискуссии на темы «Нет наркотикам», «Профилактика наркомании в молодёжной среде» и «Ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков».

Мероприятия организованы при участии комиссий по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов и подразделений наркоконтроля. Цель операции — популяризация здорового образа жизни, повышение правовой грамотности молодёжи и предупреждение правонарушений.