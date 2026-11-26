В правительстве Саратовской области ожидаются новые сокращения.

В правительстве Саратовской области ожидаются очередные сокращения. Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» инсайдер, под увольнение попадёт часть работников министерства образования и контрольно-аналитического комитета.

Напомним, в октябре губернатор Роман Бусаргин подписал постановление о сокращении численности сотрудников органов власти «в пределах 15%». Уточнялось, что меры принимаются для экономии бюджета.

Ранее сокращения затронули министерство культуры, управление социальных программ, Госстройнадзор, комитет по управлению имуществом, управление организационной работы, пресс-службу губернатора, правовое управление, министерство финансов, управление ветеринарии, управление делопроизводства и контроля, секретариат зампреда Владимира Попова, управления по работе с обращениями граждан, управления ЗАГС и другие структуры региональной власти.