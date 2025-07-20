В Саратовской области завершается закачка воды в водохранилища

В большинстве Левобережных районов Саратовской области завершили закачку воды в пруды.

— В Заволжье вопросы с водоснабжением являются ключевыми для жителей. От этого напрямую зависит и сельскохозяйственная деятельность на этих территориях. В этом году выделили из резервного фонда порядка 80 млн рублей, чтобы заполнить пруды и водохранилища 9 районов. Это позволит обеспечить водой около 650 тысяч человек, проживающих на этих территориях. Планируется подать в общей сложности 14,4 млн кубометров, — написал в своем ТГ-канале губернатор Роман Бусаргин.

Закачка воды завершена в районах:

— Александрово-Гайский;

— Фёдоровский;

— Новоузенский;

— Балаковский;

— Краснопартизанский;

— Энгельсский.

Продолжаются — в Ершовском и Питерском районах. Закачано 1562 тысяч кубометров (89,5%) и 213,55 тысяч кубометров (66,4%) соответственно.