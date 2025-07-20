На новом пляже Саратова закрыли туалет

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Новости Саратова
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На пляже в Затоне отсутствует достаточный напор воды для исправной работы душевых, туалета и ногомоек.

Водоканал занимается устранением проблемы, — уточнили в мэрии Саратова.

Пока специалисты разбираются, туалет на пляже закрыли.