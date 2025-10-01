В Саратовской области завершили проверку системы оповещения

В Саратовской области успешно завершилась плановая проверка системы оповещения населения.

Работы проводились службой оперативных дежурных «Безопасного региона» под контролем управления региональной безопасности.

В ходе учений были задействованы все основные каналы оповещения. На одну минуту состоялся «перехват» телерадиоэфиров каналов «Мультиплекс-1», а звуковые сирены были активированы в Саратове, Энгельсе и всех районных центрах области.

За ходом проведения проверки наблюдал участник программы «Наши герои» Павел Шокин.



Оксана Ивженко