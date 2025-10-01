В саратовском Парке Победы заметили голодную лису

В Парке Победы Саратова местные жители наблюдают лису, которая регулярно появляется в людных местах.

Как сообщают работники парка, животное стало часто выходить к посетителям, что может свидетельствовать о проблемах с поиском пищи в естественной среде.

Специалисты предупреждают об опасности контактов с дикими животными. Лисы являются переносчиками бешенства, и их неожиданное появление в людных местах должно насторожить. Категорически не рекомендуется кормить животное с рук или пытаться установить с ним контакт.

О случаях появления диких животных в городской черте следует сообщать в специализированные службы.

Алена Орешкина