В Саратовской области женщина без стажа почти год незаконно работала главой муниципалитета

В Красноармейском районе женщина незаконно возглавляла муниципальное образование.

Прокуратура Саратовской области выявила нарушение: гражданку приняли на должность главы, несмотря на несоответствие требованиям к образованию и стажу. Прокурор потребовал через суд расторгнуть договор, но в ходе разбирательства чиновница уволилась по собственному желанию.

Как стало известно «СарИнформу», речь об Анжелике Мироновой — она возглавляла Каменское муниципальное образование с 14 ноября 2025 года по 12 октября 2026 года. У неё было только юридическое образование бакалавра и отсутствовал опыт муниципальной службы. Принятые ею решения на посту главы аннулированы не будут.