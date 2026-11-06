Обновленный сквер под Саратовом украсили фигурами животных из искусственной травы

В селе Питерка благоустроили центральный сквер.

В центральном сквере Питерки заменили покрытие и обновили фонтан, а на сэкономленные средства высадили деревья и установили арт-объекты из искусственной травы в виде слона и осла. Работы выполнены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным.

По словам первого замминистра строительства и ЖКХ Александра Мышева, благоустройство общественных пространств в селе продолжается: ранее обновили парк Победы и набережную реки Малый Узень, а в следующем году приведут в порядок сквер имени Ленина.