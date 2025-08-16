В Саратовской области женщина пострадала в ДТП с двумя «Ладами»

В Аркадаке Саратовской области 16 августа произошло столкновение двух автомобилей марки Lada.

Как сообщает региональное управление ГАИ, авария случилась в 9:40 утра на улице Балашовской, возле дома № 36. По предварительным данным, 61-летняя водитель Lada Granta и 42-летний мужчина, управлявший Lada Priora, не смогли разъехаться на дороге.

В результате ДТП пассажирка одного из автомобилей получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства происшествия и степень виновности участников устанавливаются сотрудниками дорожной полиции.