В Саратовской области восстанавливают разрушенный при взрыве газа многоквартирный дом

В Ершове Саратовской области продолжаются восстановительные работы в многоквартирном доме № 11 по ул. Космонавтов, пострадавшем от взрыва газа.

Напомним, 7 июля на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома произошел мощный взрыв бытового газа, вызвавший пожар и частичное обрушение конструкций. В результате инцидента были серьезно повреждены несущие стены и межэтажные перекрытия. По факту происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление небезопасных услуг).

16 августа глава Ершовского муниципального района Константин Мызников сообщил, что специалисты подтвердили техническую возможность восстановления здания. В настоящее время подрядчик проводит демонтаж разрушенных кирпичных конструкций с привлечением спецтехники.

«Параллельно ведется работа по поддержке пострадавших жильцов. Все граждане, чьи квартиры были повреждены, получают единовременные выплаты. После завершения оценки ущерба будет оказана дополнительная материальная помощь для компенсации утраченного имущества», — отметил глава района.