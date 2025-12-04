В Саратовской области зимой начала действовать новая система оповещения населения о ЧС

Обновленная система оповещения населения о ЧС введена в эксплуатацию в Саратовской области.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин.

Система создана на базе комплекса КПАСО-Р «Марс-Арсенал», предназначенного для автоматизации оповещения населения и служб ГО и ЧС. Она призвана обеспечить своевременное информирование жителей региона об угрозах. Гражданам приходят СМС-сообщения на телефоны.

Прежняя система на базе устаревшего оборудования (комплекс 5Ф88) была выведена из эксплуатации 1 декабря. После успешных испытаний новую систему рекомендовали к использованию всем органам местного самоуправления.

Ольга Сергеева