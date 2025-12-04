«Водорослям крышка»: саратовцы смогут проверить свои знания по экологии

Саратовцев приглашают принять участие в ежегодной экологической онлайн-игре «Водорослям крышка», цель которой – расширение экологической грамотности и акцентирование внимания на проблемах защиты водных объектов.

Мероприятие проводит автономная некоммерческая организация «ЭКОЛОГИЗАТОР». Информация о проведении экологической онлайн-игры размещена в телеграм-канале министерства министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Квиз запланирован на 10 декабря, начало в 18:00 по московскому времени. Для участия требуется сформировать команду, включающую от двух до десяти человек. Приглашаются команды любого состава: школьные классы, секции, семьи, дружеские компании или рабочие коллективы. Возраст участников не имеет значения, однако капитан команды должен быть совершеннолетним.

Игра будет проходить в режиме онлайн, что позволяет командам из любых регионов Российской Федерации присоединиться к мероприятию. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке: https://clck.ru/3QYAmL. Участников ждут интересные вопросы, познавательные сведения и возможность проявить себя в командной работе. Лучшие команды будут награждены экологичными призами, которые станут приятным напоминанием о необходимости бережного отношения к окружающей среде. Подробности в социальных сетях проекта: ВКонтакте: https://clck.ru/352Q2G Телеграм: https://t.me/vk_reka Сайт: https://clck.ru/3Qbpqq

Мероприятие способствует экологическому просвещению населения, что соответствует целям и задачами национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Дуся Иванова