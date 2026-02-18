В Саратовской области зимой родились Добрыня Никитич, Мигель и Злата

Названы самые популярные имена новорожденных в Саратовской области.

Региональное управление ЗАГС поделилось статистикой за первые две недели года и итогами 2025-го.

В целом за прошлый год мальчиков чаще всего называли Михаилами, девочек — Софиями. Второе место у Артема и Евы, третье — у Александра и Анны. Также в топе — Матвей и Варвара, Тимофей и Василиса, Иван и Виктория, Максим и Мария.

С начала этого года среди новорожденных встречаются и редкие имена: Добрыня Никитич, Аврора, Доминика, Евангелина, Петр, Гавриил, Мигель, Агата, Злата, Лидия и Мира.

Статистика по полу: девочек пока рождается больше. Ярче всего это проявилось в Октябрьском районе (8 девочек и 1 мальчик). В Кировском районе почти паритет (15 и 14), а в Гагаринском и Балакове — полное равновесие.

Также за две недели зарегистрировано несколько двоен, в том числе две королевские — в Ленинском районе.

Ольга Сергеева