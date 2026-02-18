В Саратовской области планируется дальше развивать бесконтактную оплату в транспорте

Саратовцам назвали способ оплачивать проезд без карты и наличных.

В 2026 году в Саратовской области продолжат внедрять цифровые сервисы для пассажиров общественного транспорта. Об этом стало известно на заседании коллегии регионального минцифры.

По словам Владимира Старкова, в планах — развитие технологий бесконтактной оплаты проезда через приложение «Яндекс. Го». Сервис объединит все необходимые функции: построение маршрута, отслеживание транспорта в реальном времени, расписание и оплату.

«Удобство в том, что не будет необходимости в переключении между сервисами, даже если под рукой нет кошелька или банковской карты», — подчеркнул Старков. То есть забытые дома деньги больше не станут проблемой для поездки.

Ольга Сергеева