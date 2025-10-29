В Саратовской облдуме обсудили выбор оптимального покрытия для сельских дорог

На площадке Саратовской областной Думы подняли вопрос оптимизации расходов на ремонт и строительство дорог в сельской местности, позволяющей привести в проезжее состояние большее количество километров.

Как было отмечено, за последние годы при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина удалось передать на федеральный уровень 2,3 тыс. км дорог, что позволило приводить в порядок трассы, а также перенаправить высвободившиеся средства на региональные и муниципальные пути. При этом значительная часть дорог местного значения (около 9,3 тыс. км) по-прежнему имеет грунтовое покрытие.

По словам председателя облдумы Алексея Антонова, рассмотрение вопроса обусловлено необходимостью сбалансировать потребности жителей отдаленных районов и бюджетные возможности региона.

«В преддверии работы согласительной комиссии над проектом бюджета Саратовской области на трехлетний период, а также с учетом разрабатываемой Думой Стратегии развития отдаленных районов необходимо изучить ситуацию с состоянием дорог в сельской местности, имеющих низкую интенсивность движения, но важных для жителей, и рассмотреть возможность использования переходных облегченных слоев дорожной одежды», — поставил задачу спикер.

Министр дорожного хозяйства Саратовской области Федор Котельников отметил, что применение щебня или щебеночно-песчаной смеси позволит существенно снизить затраты на строительство и ремонт, не нарушая при этом требований ГОСТов для дорог с низкой интенсивностью движения. При этом Антонов подчеркнул важность взвешенного подхода к выбору типа дорожной одежды. Было принято решение направить обращение в правительство Саратовской области для выработки рекомендаций муниципалитетам по определению типа покрытия с учетом целесообразности и приоритетных потребностей.

«Главная задача – найти решения, которые будут выгодны с экономической точки зрения и при этом удовлетворят нужды жителей населенных пунктов», — прокомментировал итоги заседания председатель комитета Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях. Он добавил, что решение задачи требует комплексного подхода: «Необходимо провести полную инвентаризацию дорог, грамотно распределять бюджетные средства, учитывая нагрузку от сельхозтехники и выбирая наиболее подходящие типы дорожного покрытия».

Депутат Кирилл Лаврентьев добавил, что решение по выбору мест строительства и применяемых методов должно приниматься с учетом мнения жителей.