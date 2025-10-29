Родители учеников просят ввести единую цену на школьное меню

Совсем недавно министерство образования области разработало единое меню при организации школьного питания.

Однако вопрос о стоимости данного единого меню до сих пор остается открытым. Родители учеников замечают существенную ценовую разницу.

Напомним, ранее депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» предлагал ввести единый областной норматив по питанию.

Родители школьников выражают крайнее возмущение сложившейся в регионе ситуацией с оплатой школьного рациона.

«Из общения с родителями из других районов области и из публикаций в СМИ выяснилось, что стоимость одного и того же школьного завтрака или обеда кардинально различается в зависимости от муниципалитета. В то время как в одном районе родители платят, условно, 60 рублей в день, в другом — уже 90, а в третьем — все 120 рублей. Считаю подобную практику несправедливой и дискриминационной по отношению к нам, родителям. Понятно, что могут быть объективные логистические особенности, но разве конституционное право ребенка на образование и полноценное питание должно зависеть от его места жительства внутри одного субъекта?» — отметила Юлия Лобанова.

Мама троих детей Юлия Абдулхаликова также интересуется, почему дети в разных концах Саратовской области оказываются в заведомо неравных условиях?

«Если министерство образования сделали единое меню для всех, то почему они не могут сделать единую цену? Я допускаю, что может несущественно цена отличаться, например, в Энгельсском районе от Озинского, но не на несколько же десятков рублей! Данная ситуация ставит в неловкое положение многие семьи, для которых и меньшая сумма является ощутимой. Такого ценового разброса быть не должно», — поделилась Юлия Абдулхаликова.

Также от родителей прозвучало предложение о введении справедливой компенсации для родителей из районов с завышенной стоимостью, чтобы в итоге плата для всех семей была одинаковой.