В Саратовской облдуме предложили закрыть Фонд развития промышленности из-за неэффективности

Фонд развития промышленности Саратовской области с 2020 года выдал займы на 911,7 млн рублей, поддержав региональные предприятия.

Благодаря этому создано 13 производств, закуплено оборудование и обеспечен товарооборот в 12 млрд рублей.

Однако депутаты критикуют низкую эффективность Фонда, отметив, что поддержку получили только 6 предприятий, тогда как в Нижегородской области — 55.

Глава Фонда Марина Крупчак пояснила, что организация поддерживает действующие производства, а не создает новые.

Ольга Сергеева