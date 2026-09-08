В Саратовской облдуме призвали ускорить поставку вакцины от гриппа

Депутаты Саратовской областной Думы выразили обеспокоенность задержкой поставок вакцины от гриппа в медучреждения региона. Подготовку Саратовской области к прививочной кампании обсудили 8 сентября на рабочем совещании с участием представителей Правительства, Роспотребнадзора, минздрава, учреждений здравоохранения.



«Напомню очевидное: иммунитет формируется две-три недели. Эпидемический подъем этих сроков ждать не будет. Чем дольше нет вакцины, тем меньше у медучреждений остается времени, чтобы реально защитить людей», – подчеркнул заместитель Председателя облдумы Роман Грибов.



Поставка вакцины традиционно осуществлялась в августе, однако в 2026 году единый поставщик сместил начало отпуска препарата субъектам РФ на сентябрь. Как пояснили и.о. министра здравоохранения региона Виталий Луцет и замруководителя областного Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева, это обусловлено, в том числе, технологическим процессом: завод-изготовитель актуализировал состав вакцины в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Виталий Луцет заверил, что обновленный препарат способен выработать эффективный иммунитет против всех циркулирующих сегодня штаммов гриппа.



Первый транш в Саратовской области ожидают на следующей неделе, последующие партии будут поступать вплоть до конца осени. Вакцинацию планируется организовать на базе 63 медицинских организаций, а также в мобильных пунктах в крупных городах – Саратове, Энгельсе, Балаково и Балашове. Депутаты Андрей Еремин и Юлия Литневская сделали акцент на необходимости следования Национальному календарю профилактических прививок и проведения разъяснительной работы с населением о защитных свойствах вакцины.



«Прошу руководство министерства здравоохранения держать прививочную кампанию под строгим контролем, особенно вопросы логистики и сроков доставки, чтобы при поступлении препаратов обеспечить бесперебойную работу», – резюмировал Роман Грибов.