Выбрать вуз и поступить: идеальный алгоритм от ПИУ РАНХиГС

В вузах Саратова завершилась приемная кампания 2026 года. О том, какой она была для абитуриентов и для приемных комиссий, какие полезные выводы можно сделать по итогам приема поступающим в 2027 году говорили 26 августа на пресс-конференции в пресс-центре Комсомольской правды в Саратове с Еленой Сергеевой, заместителем председателя приемной комиссии Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Президентской академии.

Erid. 2W5zFHEjD9b ИНН 7729050901

Каковы основные итоги приемной кампании ПИУ РАНХиГС 2026 года?

Если коротко, то это самая успешная приемная кампания за последние 15 лет.

В Институт подали документы более 5000 абитуриентов из 81 региона России и пяти стран ближнего зарубежья, а зачислены и приехали в качестве первокурсников ребята из более чем 40 регионов и двух иностранных государств.

План приема на очную форму обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (бюджет и коммерция) выполнен на 100%.

Учитывая, что Президентская академия представлена в большинстве субъектов Российской Федерации, такая востребованность именно наших образовательных программ вызывает гордость. Конечно, этому способствуют три фактора: бренд Президентской академии, Саратов как студенческий город и активная, разнообразная, адресная профориентационная работа коллектива Института.

Качественные показатели также на высоком уровне – средний проходной балл на бюджет составил 221 (от 201 до 241).

Впервые в числе зачисленных сразу три призера олимпиад школьников:

— Призёр Всероссийской Толстовской олимпиады школьников по истории, мастер спорта по классическому подъёму штанги на бицепс, лауреат премии губернатора Ростовской области одарённым учащимся – Могилевский Михаил («Государственное и муниципальное управление»);

— Призёр Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников с международным участием по истории Живаева Аделина из Свердловской области («Государственное и муниципальное управление»);

— Призёр Олимпиады школьников «Высшая проба» по двум профилям: финансовой грамотности и основам бизнеса Куклина Анастасия, выпускница ФТЛ № 1 г. Саратова («Экономическая безопасность»).

Какие направления подготовки, специальности были наиболее востребованы и в чем преимущество выпускников Института?

Прием проводился на 10 направлений подготовки и 3 специальности. Наиболее высокий конкурс на бюджетные места состоялся на наши титульные направления подготовки – «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Юриспруденция», «Менеджмент». На коммерческие места наиболее высокий конкурс был на направлении подготовки «Зарубежное регионоведение» (18 человек на место), не меньший интерес вызвали «Реклама и связи с общественностью», «Политология» и «Конфликтология», несмотря на отсутствие бюджетных мест.

Специфика и востребованность наших программ обусловлены тем, что помимо отраслевой подготовки студент осваивает блок управленческих дисциплин, позволяющие сформировать соответствующие компетенции. Это существенно повышает конкурентоспособность и перспективность нашего выпускника на рынке труда.

Яркий пример такой успешности – выпускница специальности «Связи с общественностью» нашего Института Мария Усова, которая сегодня является генеральным директором ООО «Волга-Медиа», учредителем двух федеральных газет: «Комсомольская Правда – Саратов», «АиФ в Саратове», трех информационных сайтов: Saratov.kp.ru, Saratov.aif.ru, novosti-saratova.ru, радио «Комсомольская Правда – Саратов» 90.6 FM. При этом Мария Викторовна – член правления Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», а с сентября 2022 года избрана депутатом Саратовской областной Думы седьмого созыва.

На какие особенности поступления в вуз Вы бы обратили внимание поступающих в 2027 году?

Последние годы процесс поступления с одной стороны становится максимально простым и удобным – заходишь на Госуслуги и подаешь документы в вузы от столицы до Дальнего Востока, всего несколько кликов.

С другой стороны, такая простота может иметь обратный эффект – отсутствие осознанности выбора вуза, специальности, которое потом приводит к негативным результатам. Например, абитуриент прошел в итоге на бюджет в вуз, который находится за тысячи километров от дома, и приходит понимание, что он не готов к переезду или к обучению на выбранной специальности.

В этом году обострилась еще одна опасная для всех участников приемной кампании тенденция. Ограниченность количества коммерческих мест привела фактически к их «штурму». Многие посчитали необходимым заключить договоры во всех выбранных вузах (максимум – пять) и даже оплатить обучение. А дальше такие поступающие заняли выжидательную позицию – сначала посмотрят куда зачислят, а потом выберут куда идти учиться.

Представим, что такого абитуриента с условными 200 баллами зачислили все пять вузов. Четыре из них не получат обучающегося, а те абитуриенты, у кого меньше баллов и были смещены на более низкие позиции ранжированных списков, вообще не прошли по конкурсу и фактически лишились права на высшее образование.

На мой взгляд, нужно ввести ограничение на возможное количество договоров (хотя бы для очной формы обучения) так же, как это происходит с участием в конкурсе на бюджет – одно согласие в один вуз. Либо внедрить ранее обсуждаемую методику выставления приоритетов при поступлении не в рамках одного вуза, а сквозных – с учетом всех выбранных вузов. Такой подход представляется более справедливым, удобным и снял бы риски как для поступающих, так и для вузов.

Что посоветуете поступающим-2027?

Чтобы поступление было спокойным, успешным не только для абитуриентов, но и для всей семьи необходимо следующее:

— уже сейчас определить вузы, в которые планируете подавать документы;

— изучить сайты выбранных вузов: даты Дней открытых дверей, мероприятия вуза, результативное участие в которых зачтется при поступлении как дополнительные баллы к ЕГЭ;

— запланировать на этот учебный год участие во всем, что позволит накопить индивидуальные достижения (ГТО, волонтерство, участие в олимпиадах и т.д.).

Для более детального инструктажа приглашаем всех интересующихся поступлением на День открытых дверей Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Президентской академии. Регистрация будет открыта на нашем официальном сайте 21 сентября 2026 года. Управленческое образование – тренд. ПИУ РАНХиГС – бренд!