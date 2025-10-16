В Саратовской облдуме создадут рабочую группу по вопросам правомерности приватизации некоторых объектов недвижимости

Это решение было принято сегодня, 16 октября, на совещании в Саратовской областной Думе, где обсуждалась правомерность приватизации ряда объектов государственной и муниципальной собственности.

Председатель облдумы Алексей Антонов (фракция «Единая Россия») перечислил знаковые для Саратовской области объекты. Это, например, теннисные корты в городском, детском парках и на 5-й Дачной, речной вокзал и кинотеатр «Саратов» в областном центре, ДК «Строитель» в Энгельсе, бывшие кинотеатры и даже объект коммунальной инфраструктуры с озером Моховое в Балаково.

«Эти объекты должны были служить людям. Но многие из них заброшены, разрушаются, а другие используются не по первоначальному значению, без пользы, которую могли и должны были нести», — подчеркнул Антонов.

Врио руководителя Территориального управления Росимущества в Саратовской области Максим Фролков сообщил о 66 исковых заявлениях о возврате в федеральную собственность земельных участков и объектов недвижимости. В производстве находятся, в частности, дела по кинотеатрам «Саратов» и «Экран», галерее «Каштан». При этом затрудняет ситуацию истечение сроков исковой давности по ряду сделок, заявил представитель областной прокуратуры Олег Пухович. В работе надзорного ведомства находятся такие объекты как стадион «Салют» и теннисные корты на 5-й Дачной.

Депутаты Юлия Литневская (фракция «Единая Россия»), Александр Анидалов, Денис Буланов, Ольга Лубкова (фракция «КПРФ»), Станислав Денисенко (фракция «ЛДПР») задали вопросы по приватизированным объектам. Были названы бывший завод «Карат», «Дом художника» в Саратове, участок, на котором в настоящее время располагается один из рынков в Балаково и другие. Владимир Есипов (фракция «КПРФ») призвал выявить и привлечь к ответственности лиц, принимавших в свое время неправомерные решения о переводе объектов в частные руки.

Представляющий партию «Родина» Александр Ванцов выразил уверенность, что незаконно перешедшее в частные руки будет возвращено в государственную собственность.

Свою позицию по обсуждаемой теме также высказали представители Общественного совета при Саратовской областной Думе Александр Бернадский, Юлия Квилинская, Евгений Малявко.

«Необходима грамотная, последовательная, профессиональная работа представителей муниципалитетов и понимание того, что все эти объекты должны быть возвращены людям», – подчеркнул зампред областной Думы Роман Грибов (фракция «Единая Россия»).

Рабочая группа по вопросам правомерности приватизации некоторых объектов недвижимости будет создана под эгидой комитета Саратовской областной Думы по бюджету, налогам и собственности, который возглавляет Ирина Колесникова (фракция «Единая Россия»). В состав войдут депутаты, юристы, представители муниципалитетов и надзорных органов. Как подчеркнул Председатель областной Думы Алексей Антонов, основными задачами станут анализ ситуации для выработки законотворческих решений.

Среди возможных механизмов спикер назвал поправки в региональное законодательство о градостроительной деятельности, ограждающие важные объекты от быстрого перевода под застройку, а также увеличение налоговой ставки на неиспользуемые объекты недвижимости.