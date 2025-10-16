Саратовцы сообщили о «Мишке косолапом» с «начинкой» из червей в магазине

В саратовском «Магните» обнаружены конфеты с личинками насекомых.

Жительница Саратова сообщила о неприятной находке в конфетах «Мишка косолапый», приобретенных в магазине «Магнит» на улице Мясникова, 14. По словам покупательницы, при вскрытии упаковки во всех конфетах были обнаружены черви.

Фотографии испорченного товара и соответствующее обращение женщина разместила в популярном паблике «Саратовщина» во «ВКонтакте».

Специалисты отмечают, что подобное заражение обычно происходит при нарушении условий хранения кондитерских изделий — повышенной влажности и температуры, что создает благоприятную среду для развития личинок пищевой моли.

Наталья Мерайеф