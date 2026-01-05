В саратовской облдуме в праздники потеряли коммунистов

На заседании “круглого стола” комитета облдумы по делам ветеранов, которое состоялось в новогодние праздники, парламентарии не досчитались представителей фракции КПРФ.

В отсутствии трудовой дисциплины коммунистов упрекнул спикер регпарламента Алексей Антонов.

Председатель облдумы обратил внимание на то, что единственным представителем партии в зале стал Денис Буланов.

“А фракция ЛДПР представлена в полном составе. Это как раз показывает, кто насколько вовлечен в работу. Кто просто говорит, а кто говорит и делает”, — отметил Антонов.

Ольга Сергеева