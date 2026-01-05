В Саратове отменяют концерт артистов Агутина и Варум после критики местных депутатов

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум в саратовском Ледовом дворце «Кристалл», запланированный на 22 февраля, отменён.

Зрители, купившие билеты, получили уведомления об отмене, а некоторым уже вернули деньги. Причина отмены не сообщается.

Информация о концерте ещё остаётся на сайтах билетных операторов, но приобрести билеты (стоимостью от 5 до 20 тыс. рублей) невозможно — система выдаёт ошибку. Ранее свободными оставались лишь единичные места.

Поклонники артистов, купившие билеты ещё в сентябре, выражают разочарование.

Напомним, что в октябре вице-спикер регионального парламента Роман Грибов критиковал приглашение в город артистов, проживающих за рубежом. Депутаты намеревались добиться запрета на выступления Агутина и Варум в Саратове.

Ольга Сергеева