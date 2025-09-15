В саратовской школе появился арт-объект о выдающихся личностях России

В МАОУ «СОШ №23 им. С.В. Астраханцева» в рамках Федерального проекта «Лица Героев», реализуемого совместно с Министерством просвещения РФ, появился арт-объект с изображением императрицы Екатерины II, великого полководца М.И. Кутузова, великого ученого М.В. Ломоносова. Каждый портрет , представленный в экспозиции оснащен QR-кодом, при сканировании которого открывается информационная справка о конкретной выдающейся личности.

На мероприятии присутствовали: помощник депутата Саратовской городской Думы Андрея Аксенова Елена Заплотнева, местный координатор проекта «Новая школа» Инна Солохина, член Комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по образованию и науке, местный координатор партийных проектов «Женское движение Единой России», «Историческая память» Светлана Зарьянцева.

«Открытие мурала стало символом уважения к прошлому, и стимулом для новых свершений. Он вдохновляет учеников школы стремиться к знаниям, открывать новые горизонты и вносить свой вклад в будущее России. «Лица Героев» — это проект, который будет жить в сердцах поколений, напоминая о ценностях, которые делают нас сильнее», — отметила Светлана Зарьянцева.

«Проект предполагает размещение на фасадах образовательных организаций информации о герое, который вошел в историю Отечества или является героем нашего времени. Также на информации, размещенной на фасаде школы, располагается QR-код для мобильных устройств, отсканировав который школьник попадет на официальный портал, где представлена информация о герое», — рассказала Инна Солохина.

«Проект призван формировать уважение к истории страны, подвигам ее защитников и достижениям выдающихся личностей. Наша обязанность – чтить героев и воспитывать новое поколение на их примере, прививая им чувство глубокой любви к Родине и готовность служить ей», — сказал директор школы Валерий Нефедкин.

Также директор школы выразил благодарность создателю мурала «Лица Героев» учителю изобразительного искусства Марии Рябчиковой.