Саратовцы высказались в поддержку строительства новой школы в Ленинском районе

Школа на 1100 мест, расположенная рядом со сквером «Территория детства», позволит решить проблему с двухсменным обучением в гимназии номер 75. Рядом с учебным заведением будет возведен бассейн, а также спортивные площадки. Это позволит учащимся заниматься спортом без отрыва от учебного процесса. Съемочная группа ГТРК «Саратов» пообщалась с жителями п.Молодежный и узнали их мнение о возведе6нии нового учебного заведения.

«К строительству школы относимся очень хорошо. Мы живем здесь рядом. Хотели бы тоже пойти в эту новую школу, потому что мест для обучения очень мало все-таки. Поэтому ждем», – поделилась с журналистами местная жительница – мама юной гимнастки.

«Отношусь положительно абсолютно, потому что для нашего района – это очень важная постройка. Здесь будет детям чем заняться. Это гораздо лучше, чем сидеть в телефонах и в компьютерах, как это зачастую бывает. Хочу сказать, что очень много переполненных школ в районе. Соответственно, дети учатся в две смены. Это очень неудобно», — поддержала строительство школы еще одна горожанка.

«Я считаю, что школа значительно поможет разгрузить и детей, и учителей, потому что дети ходят во вторую смену, что неудобно для посещения дополнительных каких-либо занятий, дети приходят поздно. Начальные классы приходят в 7 вечера, когда зимой уже темно на улице, то есть опасно как бы и детям. Я за, чтобы был дополнительный корпус для школы, плюс у детей будет свой бассейн», — согласилась с предыдущими респондентами еще одна саратовчанка.