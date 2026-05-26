В Саратовской Соборной мечети прошёл вечер таджикской культуры

Культурно‑просветительский вечер провели в рамках празднования 190‑летнего юбилея Саратовской Соборной мечети и Года единства народов России.

Мероприятие 23 мая организовали организация «Возрождение» совместно с саратовским экскурсоводом Марией Мироновой. Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

Гости познакомились с историей, культурой и обычаями таджиков. Познавательными фактами поделился Ясир‑хазрат Додарбеков, представитель Соборной мечети. Особое внимание в ходе встречи уделили национальной одежде и семейным традициям — в частности, обряду бракосочетания. Участники узнали, что традиционный таджикский брак заключается в соответствии с канонами ислама: включает заключение никяха и выплату махры (брачного дара невесте).

После теоретической части Рустам‑хаджи Абдульманов, руководитель организации «Возрождение», провёл для гостей экскурсию по Соборной мечети. Он рассказал об истории развития ислама на территории Саратовской области.

Кульминацией вечера стала дегустация блюд таджикской кухни в кафе при мечети. Шеф‑повар — представительница таджикского народа — приготовила для гостей плов, курутоб, традиционные сладости и подала сухофрукты.

Экскурсии и культурно‑просветительские мероприятия в Саратовской Соборной мечети продолжатся: уже в июне саратовцев ждёт знакомство с культурой азербайджанского народа.

Приглашаются все желающие. За подробной информацией и для записи на мероприятия можно обращаться по телефону: +7 937 635‑59‑68.

Ольга Сергеева