Под Саратовом химические опыты мальчиков со спиртом закончились пожаром

В Ртищево два 12‑летних мальчика пострадали при пожаре из‑за химического опыта.

25 мая в квартире пятиэтажного дома на улице 22‑го Партсъезда вспыхнул пожар.

По данным прокуратуры, один из мальчиков в квартире решил провести химический опыт с технической спиртосодержащей жидкостью (её используют для очистки электронного оборудования). Подростки разлили вещество по столу — оно вспыхнуло, огонь перекинулся на шкаф и потолок.

Площадь возгорания составила 2 кв. метра, его ликвидировали два пожарных расчёта.

В результате один мальчик получил ожоги и был госпитализирован, а второму оказали медицинскую помощь на месте.

По факту травмирования детей СУ СКР региона возбудило уголовное дело.

Напомним, с начала 2026 года в Саратовской области на пожарах пострадали 6 детей, ещё 2 ребёнка погибли.

Ольга Сергеева