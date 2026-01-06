В Саратовской в течение года области уточнят, где можно, а где нельзя охотиться

В Саратовской области начали ставить на кадастровый учёт охотничьи угодья.

Первое из 260 уже внесено в единый реестр недвижимости с официальными границами.

Как сообщает «Саратов 24», вся работа ведётся по требованию федерального закона.

По словам министра региона Александра Гаврилова, необходимо внести данные обо всех угодьях, общая площадь которых составляет почти 10 миллионов гектаров. Процесс полного учёта займёт от полугода до года.

Это сделает Саратовскую область одним из немногих регионов России, завершивших эту процедуру. Полученные данные четко определят границы для охотников и охотохозяйств. При этом территории внутри угодий, такие как дороги и населённые пункты, будут выделены в отдельные зоны, где охота запрещена.

Ольга Сергеева