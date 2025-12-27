В саратовском аэропорту в субботу задерживаются авиарейсы до Москвы

В аэропорту «Гагарин» Саратова в субботу 27 декабря наблюдаются задержки нескольких рейсов, следующих в Москву.

Информация об этом отражена на онлайн-табло воздушной гавани.

Судя по всему, причина задержек — временное ограничение на приём и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево». Росавиация ввела эти меры для обеспечения безопасности полётов, что, как правило, указывает на повышенную угрозу применения беспилотников.

В саратовском аэропорту задержки затронули четыре пассажирских рейса. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО на подлёте к столице отразили атаку нескольких десятков украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ольга Сергеева