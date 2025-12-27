Опасность на праздничной тарелке: саратовский медик рассказала, что вреднее курения

Длинные зимние каникулы могут навредить здоровью из-за неправильного питания.

Об этом на брифинге в минздраве заявила главный врач Саратовского центра здоровья Римма Яхина.

Она рекомендует избегать майонеза в салатах, жареных блюд и колбас. По её словам, всего 50 граммов колбасы в день увеличивают риск рака толстой кишки на 18%.

Яхина подчеркнула, что нездоровое питание уносит больше жизней, чем курение, сославшись на международное исследование 1990–2017 годов. За этот период от болезней, вызванных плохим рационом, умерли 11 миллионов человек, тогда как от последствий курения — 8 миллионов.

Ольга Сергеева