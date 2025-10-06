В саратовском балете «Дон Кихот» дебютирует японская балерина

8 октября на новой сцене Саратовского театра оперы и балета состоится показ спектакля «Дон Кихот» с участием международной труппы. Партию Китри исполнит японская солистка театра Миу Сибагаки — лауреат международных конкурсов, выпускница Пермского хореографического училища.

Балерина из Японии работает в саратовской труппе с 2021 года. Ее партнером в роли Базиля выступит лауреат международных конкурсов Сергей Букатин. В этом же спектакле дебютирует воспитанница саратовской хореографической школы Дарья Мишкель в партии Амура.

Дирижировать оркестром будет Медет Тургумбаев. Постановка демонстрирует международный состав труппы и продолжает традиции классического балета в Саратове.

Алена Орешкина