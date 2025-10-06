В Саратовской области обсудили итоги приёмов семей участников СВО

Губернатор Роман Бусаргин провел рабочее совещание с заместителями, министрами и главами муниципалитетов, на котором были подведены итоги личных приёмов семей участников специальной военной операции. В минувшую субботу, 4 октября, в муниципалитетах региона состоялся очередной день таких приёмов.

В ходе мероприятий к представителям власти обратились 141 человек, которые озвучили 176 вопросов. Губернатор подчеркнул необходимость персональной ответственности глав районов и министров за решение каждого поднятого вопроса. С начала проведения подобных приёмов уже принято 4382 человека, поступило 5130 обращений.

На совещании также обсуждались актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и проблемы, поднятые жителями в социальных сетях. Бусаргин акцентировал важность оперативного реагирования на все поступающие обращения граждан.

Алена Орешкина