В саратовском лесу прошли первые гонки улиток за банан

В Саратове прошли первые гонки улиток.

Самая быстрая представительница отряда моллюсков добралась до финиша за 7 минут.

В рамках краеведческих экспедиций «Моя малая родина: природа и этнос» воспитанники областного центра экологии, краеведения и туризма (12 детей 5–8 лет) провели практическое занятие по малакологии — науке о моллюсках.

Под руководством педагога Алексея Москвичева ребята узнали интересные факты об улитках и выяснили, что те больше всего любят огурцы и бананы. Кульминацией стало соревнование: дюжина улиток «бежала» к кусочку банана на финише.

Организаторы подчеркнули, что все моллюски остались в безопасности. Помимо этого, юные натуралисты освоили навыки выживания в лесу: напилили дров, добыли искру, приготовили еду на костре.

Ольга Сергеева